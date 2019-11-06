أحمد الصائغ يوجه الشكر لجماهير الأهلي

قدم أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي شكره الي جماهير الراقي عقب الفوز على نادي الجندل في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسحق النادي الأهلي نادي الجندل بنتيجة 4/1 في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت على مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات دور ال 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكتب الصائغ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :” شكراً أيها الأوفياء …شكراً لكل من حضر وساند ودعم …والقادم أجمل بإذن الله”. وفق “أخبار 24”.
لينتهي اللقاء بفوز الأهلي وتأهله الي دور ال 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.