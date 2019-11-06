نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > 5 ملايين يورو حرمت الاتحاد من الآسيوية
06/11/2019   1:18 م

5 ملايين يورو حرمت الاتحاد من الآسيوية

+ = -
859

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أن مستحقات نادي باوك اليوناني هي التي تسببت في حرمان نادي الاتحاد من الحصول على الرخصة الآسيوية، نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة خاصة المعيار المالي في ظل المطالبات التي تلاحق النادي الغربي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النادي اليوناني يطالب الاتحاد بـ 5 ملايين يورو، تتمثل في القيمة المتبقية من صفقة انتقال الصربي ألكسندر بيرجوفيتش لاعب الاتحاد حسب العقد المتفق عليه البالغ نحو 10 ملايين يورو.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن النادي اليوناني تسلم دفعة أولى بنحو 5 ملايين يورو، على أن تكون الدفعة الثانية مقسمة على دفعتين، كل دفعة تقدر بنحو 2.5 مليون يورو، والتي حلت الأولى في 30 ـ 6 ـ 2019 الماضي، بعدما أبلغ الاتحاد السعودي نادي الاتحاد بالمطالبة.

5 ملايين يورو حرمت الاتحاد من الآسيوية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885072310.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.