5 ملايين يورو حرمت الاتحاد من الآسيوية

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أن مستحقات نادي باوك اليوناني هي التي تسببت في حرمان نادي الاتحاد من الحصول على الرخصة الآسيوية، نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة خاصة المعيار المالي في ظل المطالبات التي تلاحق النادي الغربي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النادي اليوناني يطالب الاتحاد بـ 5 ملايين يورو، تتمثل في القيمة المتبقية من صفقة انتقال الصربي ألكسندر بيرجوفيتش لاعب الاتحاد حسب العقد المتفق عليه البالغ نحو 10 ملايين يورو.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن النادي اليوناني تسلم دفعة أولى بنحو 5 ملايين يورو، على أن تكون الدفعة الثانية مقسمة على دفعتين، كل دفعة تقدر بنحو 2.5 مليون يورو، والتي حلت الأولى في 30 ـ 6 ـ 2019 الماضي، بعدما أبلغ الاتحاد السعودي نادي الاتحاد بالمطالبة.