«اتحاد القدم»: المجمعة الأقرب لعفيف

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن أقرب ملعب مناسب لفريق عفيف لكرة القدم لاستضافة مواجهة عفيف أمام النصر في إطار مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هو ملعب مدينة المجمعة الرياضية وأيضا بسبب وجود الملاعب الأخرى في الصيانة الشتوية.
ورد الاتحاد السعودي على استفسار “الاقتصادية” حول عدم سبب إقامة اللقاء في عفيف بأن “اللائحة تضع خيار إقامة المباراة في أرض محايدة في حال عدم توفر أسباب الأمن والسلامة في ملعب الفريق المستضيف، وليس فيها نقل المباراة إلى أرض الفريق الضيف”.
وأضاف “إدارة تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة هي من يحدد اشتراطات الأمن والسلامة، حيث تختلف هذه الاشتراطات من مباراة إلى أخرى حسب عدد الحضور المتوقع”.
وأكد الاتحاد السعودي أن ملعب الدرع لا يتطابق مع اشتراطات الأمن والسلامة لإقامة مباراة بحجم مباراة عفيف والنصر حسب إفادة إدارة تشغيل المنشآت الرياضية، وقال “لذلك وجب نقلها إلى ملعب محايد وفقا للمادة السادسة الفقرة السابعة من لائحة المسابقات”.