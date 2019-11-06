فيتوريا يطالب لاعبي النصر بنقاط الفيصلي

كشفت مصادر “دنيا الرياضة” أنه من المنتظر أن يدخل الفريق النصراوي في برنامج فني خاص خلال فترة توقف الدوري بسبب أيام “الفيفا” على أن يلعب الفريق مباراة ودية على الأقل.
من جهته، أنهى النصر استعداداته وتحضيراته للقاء المؤجل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي سيجمعه مساء اليوم أمام الفيصلي على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، إذ أجرى الفريق تدريبه الأخير البارحة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي بحضور المشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي، والتقى المدير الفني للفريق البرتغالي فيتوريا قبل انطلاقة التدريب باللاعبين في صالة المحاضرات بالنادي أوضح فيه العديد من الملاحظات الفنية على أداء ومستويات فريق الفيصلي في مبارياته الماضية، وطالب بتطبيق التكتيك الخاص بالمباراة لكل لاعب، مشدداً على أهمية تحقيق النقاط الثلاث للبقاء في دائرة المنافسة على صدارة الدوري، وتركز تدريب البارحة في بدايته على النواحي اللياقية قبل الشروع في تطبيق التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختم التدريب بمناورة وقف من خلالها البرتغالي فيتوريا على كل التفاصيل الفنية، في الوقت الذي كشفت المصادر على أن تشكيلة الفريق لن تشهد أي تغييرات لما كانت عليه في آخر ثلاث مباريات ماضية أمام الرائد والهلال وأبها بهدف الاستمرار في الاستقرار بالتشكيلة على أن يبقى المحترف النيجيري أحمد موسى في دكة الاحتياط كورقة رابحة، فيما تلقى اللاعبون وعوداً كبيرة من قبل إدارة النادي بتقديم المكافآت المالية المجزية في حال تحقيق الفوز مساء اليوم، فيما غادر اللاعبون بعد نهاية التدريب إلى مقر معسكر الفريق في أحد فنادق الرياض، في الوقت الذي لن يتمكن المهاجم عبدالفتاح آدم من الوجود في مباراة الليلة وذلك بهدف منحه مزيداً من الوقت لإعداده فنياً ولياقياً وبدنياً بشكل أكبر مع احتمالية وجوده في مباراة الفريق أمام عفيف السبت المقبل في الدور 64 مـن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في ظهوره الأول له مع النصر هذا الموسم بعد انتقاله من التعاون صيف هذا الموسم.