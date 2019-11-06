“الغذاء والدواء”: منع بيع منتجات التبغ بالتغليف القديم بداية 2020

قال مصدر في الهيئة العامة للغذاء والدواء إن بيع علب السجائر بالتغليف القديم سيمنع في جميع نقاط البيع بدءاً من 1 يناير 2020، وأن التغليف الجديد لعلب السجائر أصبح الآن إلزاميا على جميع الإرساليات الجديدة.
وأوضح المصدر أن التفتيش على التزام نقاط البيع بعرض العبوات بتغليفها الجديد ورصد المخالفات هو مسؤولية البلديات، مبيناً أنه سيتم تشكيل لجان تفتيشية من أكثر من جهة لرصد المخالفات. وفق لـ”أخبار 24″.
وبدأ عدد من المحلات في بيع علب السجائر الجديدة التي تحمل تحذيرات مطبوعة بصورة واضحة على العبوة، وتحمل صورا مثيرة للاشمئزاز تشرح ما يمكن أن يوصل إليه التدخين من مخاطر صحية، وعبارة تدعو للتواصل مع وزارة الصحة في حال الرغبة في الإقلاع عن التدخين.