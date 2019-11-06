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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: منع بيع منتجات التبغ بالتغليف القديم بداية 2020
06/11/2019   1:15 م

“الغذاء والدواء”: منع بيع منتجات التبغ بالتغليف القديم بداية 2020

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قال مصدر في الهيئة العامة للغذاء والدواء  إن بيع علب السجائر بالتغليف القديم سيمنع في جميع نقاط البيع بدءاً من 1 يناير 2020، وأن التغليف الجديد لعلب السجائر أصبح الآن إلزاميا على جميع الإرساليات الجديدة.

وأوضح المصدر أن التفتيش على التزام نقاط البيع بعرض العبوات بتغليفها الجديد ورصد المخالفات هو مسؤولية البلديات، مبيناً أنه سيتم تشكيل لجان تفتيشية من أكثر من جهة لرصد المخالفات. وفق لـ”أخبار 24″.

وبدأ عدد من المحلات في بيع علب السجائر الجديدة التي تحمل تحذيرات مطبوعة بصورة واضحة على العبوة، وتحمل صورا مثيرة للاشمئزاز تشرح ما يمكن أن يوصل إليه التدخين من مخاطر صحية، وعبارة تدعو للتواصل مع وزارة الصحة في حال الرغبة في الإقلاع عن التدخين.

“الغذاء والدواء”: منع بيع منتجات التبغ بالتغليف القديم بداية 2020

أخبار محلية
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