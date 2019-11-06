المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي حصل عليها بطرق غير مشروعة

سلمت المملكة اليوم الأربعاء وثائق تاريخية للجمهورية العراقية، تم ضبطها بحوزة مقيم عربي.
وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس هيئة السياحة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي، لسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.
وضُبطت الوثائق بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت، وتتضمن 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة.
وتمت مصادرتها داخل المملكة بتعاون بين هيئة السياحة ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي. وفق “أخبار 24”.
ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أقرت في عام 1970م، وهذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية للعراق، حيث سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م – 2010م.