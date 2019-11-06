“الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية في بعض مناطق المملكة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، تشمل هطولا لأمطار رعدية ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة.
ونبهت الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على كل من منطقة حائل وتشمل (الباحة، والحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وفرعة غامد الزناد)، بالإضافة إلى منطقة جازان (الدائر، والدرب، والعارضة، وهروب، وفيفا) تبدأ من الساعة الـ2 مساء وتستمر حتى الـ7 من مساء اليوم.
كما تشمل الأمطار الرعدية منطقة عسير (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل) تبدأ من الساعة الواحدة وتستمر حتى الـ7 من مساء اليوم.
وحذرت الأرصاد من رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية، وتشمل الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، كما تشمل الحناكية والعلا والدينة المنورة والمهد وخيبر وتستمر حتى الـ8 مساءً، بالإضافة إلى الخرمة والموية وتربة ورنية بمنطقة مكة المكرمة، وشرورة في منطقة نجران وتستمر حتى الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الأرصاد إلى تشكل السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة الجوف وتشمل (القريات، ودومة الجندل، وسكاكا) ومنطقة حائل وتشمل (الحائط، والسليمى، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وموقق) وتستمر حتى الـ8 مساءً.