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أخبار الخرج > مياه نقي راعياً لنادي الشعلة
06/11/2019   8:31 ص

مياه نقي راعياً لنادي الشعلة

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أنهي مجلس إدارة نادي الشعلة برئاسة الأستاذ :فهد بن عبدالله الطفيل اجراءات توقيع عقود رعاية شركة مياه نقي للنادي خلال الموسم الجاري .

مياه نقي راعياً لنادي الشعلة

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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