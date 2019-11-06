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أخبار محلية > حكم قضائي يلزم جامعة حكومية بقبول طالبة في “الدكتوراه” بعد رفضها سابقاً
06/11/2019   8:27 ص

حكم قضائي يلزم جامعة حكومية بقبول طالبة في “الدكتوراه” بعد رفضها سابقاً

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أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالرياض حكماً قضائياً بإلزام جامعة الملك سعود بقبول طالبة في مرحلة الدكتوراه، بعدما رفضتها الجامعة في وقت سابق؛ بحجة أنها أنهت درجة البكالوريوس والماجستير بالانتساب.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن حكم المحكمة نص على وجوب المساواة بين المنتظمين والمنتسبين والمتعلمين عن بعد، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجمع.

وبيّنت المصادر أن الجامعة ردت على الدعوى بمذكرة جوابية أوضحت خلالها أن ما قامت به موافق للنظام مطالبة برد الدعوى، وقدمت الطالبة بدورها مذكرة أخرى للرد على الجامعة، أشارت خلالها إلى أن إجراء الجامعة يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص للمتقدمين من الطلاب.

ولفتت إلى أن المحكمة أكدت في صك الحكم أن رفض الجامعة قبول الطالبة لم يقم على سند صحيح، لتصدر حكمها بإلغاء قرار الجامعة، وإلزامها بقبول الطالبة.

حكم قضائي يلزم جامعة حكومية بقبول طالبة في “الدكتوراه” بعد رفضها سابقاً

أخبار محلية
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