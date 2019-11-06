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أخبار المناطق > خالد بن سلمان: نرجو أن يكون اتفاق الرياض منطلقاً لفتح صفحة جديدة بين جميع أبناء اليمن
06/11/2019   8:24 ص

خالد بن سلمان: نرجو أن يكون اتفاق الرياض منطلقاً لفتح صفحة جديدة بين جميع أبناء اليمن

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أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس (الثلاثاء)، أن “اتفاق الرياض” يأتي تتويجاً للجهود المبذولة التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وعبّر عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن؛ للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

كما ثمّن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووفد المجلس الانتقالي، الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وأشاد بالدور الإيجابي لدولة الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض.وفق “أخبار 24”.

خالد بن سلمان: نرجو أن يكون اتفاق الرياض منطلقاً لفتح صفحة جديدة بين جميع أبناء اليمن

أخبار المناطق
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