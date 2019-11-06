“الهلال” يؤسس شركة استثمارية.. ومتحدث “التجارة” يوضح التفاصيل

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، تفاصيل إنشاء نادي الهلال لشركة استثمارية، وما الأنشطة التي يمكن للنادي ممارستها من خلالها، وكيف يمكن لباقي الأندية تأسيس شركة استثمارية على غرار الهلال.
وقال الحسين في مداخلة لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن الوزارة وافقت على إنشاء الهلال لهذه الشركة، وبالتالي أصبح بإمكانه ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية بنفسه دون الحاجة لشركات وسيطة، كما يمكنه تسويق منتجاته وعلامته التجارية بشكل مباشر تحت مسمى هذه الشركة.
وأضاف أن هذا النوع من الشركات له إجراءات عالية في الحوكمة والانضباط ولها مجموعة من الإجراءات، وتعزز هذه الشركات الموثوقية في المجال الرياضي، وتكون معايير الإصلاح والشفافية فيها عالية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الحسين أن الوزارة أصدرت موافقتها على إنشاء الهلال للشركة بعدما وصلتها موافقة هيئة الرياضة؛ حيث يشترط موافقة الهيئة كونها الجهة المشرفة والمرخصة للنشاط، مبيناً أن باقي الأندية يمكنها تأسيس شركة استثمارية مثل الهلال والشرط الوحيد المطلوب هو موافقة هيئة الرياضة.