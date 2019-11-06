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أخبار محلية > العثور على جثتي سعودي سبعيني وخادمته في شقة سكنية بمصر
06/11/2019   8:19 ص

العثور على جثتي سعودي سبعيني وخادمته في شقة سكنية بمصر

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثتين داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، إحداهما لمواطن سعودي يبلغ من العمر ٧٤ عاماً، والأخرى لخادمته البالغة من العمر ٣٨ عاما.

وأفاد والد الخادمة وشقيقها بأنها متغيبة منذ يوم الجمعة الماضي، حيث لم يرِد منها أي اتصال، ما دفعهما إلى مداهمة الشقة وكسر الباب.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة فور تلقي البلاغ، حيث عثرت على الجثتين سويا في بانيو الحمام. وفق “أخبار 24”.

وانتهت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي إلى أن المواطن والخادمة، التي تعمل عنده منذ سنوات، توفيا نتيجة اختناق من الغاز، حيث لا توجد شبهة جنائية.

العثور على جثتي سعودي سبعيني وخادمته في شقة سكنية بمصر

أخبار محلية
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