“الوزراء” يمنح “ساما” صلاحية إنشاء شركة لتشغيل نظم المدفوعات ويقر تنظيم معهد التطوير المهني التعليمي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقده بقصر اليمامة في الرياض اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من التوصيات والتعيينات والترقيات، وأصدر عدداً من القرارات.
حيث وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بتخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تكون مملوكة للمؤسسة بالكامل، تمتلك جميع نظم المدفوعات الوطنية وحق تشغيلها وتطويرها، وتهيئة البيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، والعمل على تمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من نظم المدفوعات الوطنية. حسب “أخبار 24”.
كما قرر المجلس تعيين كل من الدكتور وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور عبدالله بن فيسل السباعي خبيرين في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، فيما وافق على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.