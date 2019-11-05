التحقيق في واقعة تعدي ولي أمر على معلم وصفعه داخل الفصل

تحقق الجهات الأمنية والنيابة العامة إضافةً إلى مديرية التعليم بالباحة، في واقعة تجاوز ولي أمر طالب على أحد معلمي مدرسة ابتدائية بالباحة وصفعه على وجهه، أمام الطلاب داخل الفصل.
بدأت القضية، عندما فوجئ معلم بإحدى مدارس الباحة الابتدائية بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل أثناء الحصة، ويطلب من أحد الطلاب الخروج برفقته، وعندها تدخل المعلم، كونه لا يعرف هذا الشخص ولا صلة قرابته بالطالب، طالباً من الزائر التوجه إلى إدارة المدرسة.
ويبدو أن الرجل لم يعجبه كلام المعلم، فرد قائلا: “هات الولد لأعطيك مخمس”، ثم فأجأ المعلم بصفعة على وجهه على مرأى ومسمع الطلاب الصغار، الذين خرجوا من الفصل خائفين ومنزعجين يجهشون بالبكاء.
وذكرت مصادر بحسب “سبق”، أن قائد المدرسة حضر لمكان الواقعة وحرر محضراً بها، وأحيلت القضية إلى الشرطة التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة بالباحة، في حين ذهب المعلم لتلقي العلاج بالمستشفى.
وأضافت أن مدير التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني وجه بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للشخوص للمدرسة والتحقّق من ملابسات ما حدث وإكمال اللازم وفق اللوائح والأنظمة.