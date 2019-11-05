كشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر أن عدد الوحدات السكنية المكتملة التي تم ضخها إلى السوق بلغ نحو 250 ألف وحدة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغ عدد الوحدات تحت الإنشاء أكثر من 248 ألفا في ذات الفترة.
وارتفع عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء بنحو ـ5.3% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2018، ونحو 7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 68.5 ألف وحدة سكنية تليها الرياض بنحو 53.1، ومن ثم المنطقة الشرقية بنحو 29.4 ألف.
وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في المناطق للربع الثالث من 2019، جاءت منطقة مكة المكرمة في المقدمة بنحو 70.4 ألف وحدة سكنية، تليها الرياض بنحو 51.9 ألف، وتأتي المنطقة الشرقية ثالثة بنحو 28.6 ألف.
وتأتي مؤشرات بناء المساكن حتى الربع الثالث استناداً إلى مركز الرصد الإسكاني، الذي أطلقته وزارة الإسكان للعمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفق “أخبار 24”.