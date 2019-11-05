“النقد” تتوعد مستخدمي الأوراق النقدية في تزيين باقات الزهور بتطبيق نظام “التزوير” بحقهم

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خطابا إلى مجلس الغرف السعودية، شدد على منع محلات بيع الزهور من استخدام المحاليل الكيميائية في تزيين باقات الزهور، ما يؤدي إلى إتلاف الأوراق النقدية المستخدمة بالتزيين.
وشددت النقد في خطابها على أن استخدام الأوراق النقدية في باقات الزهور، يقلل من احترامها كرمز وطني ويؤثر على الصورة الذهنية لها.
وتوعدت المؤسسة بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي نص على أن (كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تتجاوز 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين).وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك بعد رصد أوراق نقدية تالفة تعرضت لبعض المحاليل الكيميائية، نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور في المناسبات الاجتماعية.