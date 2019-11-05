بالصور.. بلدية الخرج تضبط مخالفات بعدة منشأت نسائية

واصلت بلدية محافظة الخرج في تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت النسائية و الحد من المخالفين ، حيث تم ضبط عدة مواد منتهيه الصلاحية تشكل ضرراً على إستهلاك المواطن ، و تدنى مستوى النظافة في مواقع مختلفة بالإضافة لسوء التخزين لصبغات الشعروإستخدام أدوات ذات أستخدام طبي و أخرى مجهولة المصدر ، كما وجود أدوات العناية بالجسم غير معقمة و ذو إستخدام متعدد للعميلات ، و أجهزة يظهر عليها علامات الصداء .
وكان معظم العاملين في المشاغل بذات الشأن غير مصرح لهم العمل و عدم حمل الكرت الصحي ، و طبق من خلال الحملات الغرامات بالحد الأعلى بناء على الجزاءات و الغرامات .
و تدعو البلدية المواطنين بالإبلاغ عن أي ملاحظات و مخالفات عبر الموحد ٩٤٠ أو عبر حساب البلدية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر kharjmun1 .