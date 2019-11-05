“النصر” يكافئ لاعبيه عقب الفوز على “أبها” ويعدهم بمزيد حال تخطي “الفيصلي”

قدم مجلس إدارة النصر، أمس (الإثنين)، مكافأة مالية للاعبي الفريق عقب الفوز برباعية نظيفه على أبها، في مباراة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “الرياضية”، أن إدارة النصر منحت كل لاعب من الفريق الأول مبلغ 15 ألف ريال، مشيرة إلى أن إدارة النادي وعدت اللاعبين بمكافأة خاصة حال تجاوز الفيصلي، في اللقاء الدوري المؤجل الذي يجمع الفريقين الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ويواصل نادي النصر تحضيراته لملاقاة الفيصلي غدا الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة السادسة، ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري متقدماً على الأهلي والفيصلي بفارق الأهداف.