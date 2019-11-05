مقترح بتقليص مهلة الكشف الطبي على العمالة إلى 10 أيام تجنبا لانتشار الأمراض المعدية

تقدمت اللجنة الصحية بغرفة المدينة المنورة بمقترح، يقضي بتقليص مهلة الكشف الطبي على العمالة والخادمات إلى 10 أيام أو أسبوع من دخولهم المملكة، بدلاً من 90 يوماً، للحد من انتقال الأمراض المعدية للمخالطين.
وأوضح رئيس اللجنه حسين الردادي، وفقاً لـ”الوطن”، أن بعض الكفلاء يتأخرون في فحص العامل حتى قبل انتهاء مهلة الـ90 يوماً، التي يمهلها نظام الجوازات للكفيل لاستخراج إقامة للعامل أو العاملة.
وأضاف الردادي، خلال 3 أشهر يمكن للعدوى أن تنتقل للمخالطين من أفراد الأسر وزملاء العمل إذا كان المستقدم مريضاً، وذلك يعد سبباً من أسباب انتشار الأمراض المعدية، لذلك من الأفضل التعجيل بالفحص على العامل أو العاملة في مدة أقصاها 10 أيام أو أسبوع من وصوله حتى لا تنتقل العدوى للمخالطين إن كان مريضاً.
ولفت إلى أن الأمراض المنتشرة لدى العمالة الوافدة مثل “الإيدز، والوباء الكبدي ب، والوباء الكبدي ج، والدرن، والزهري، والأمراض الجلدية المعدية”، سببها سوء التغذية وسوء الرعاية الصحية لدى كثير من الدول المصدرة، وتعتبر العاملة المنزلية الأكثر أهمية كونها تختلط مباشرة بأفراد الأسرة من أطفال وكبار سن.