تعرّض 30 مواطناً للاحتيال في مكة.. “فوجئوا ببيع ممتلكاتهم في مزاد علني”

فوجئ 30 مواطناً في حي العوالي بمكة المكرمة، ببيع شققهم وممتلكاتهم في مزاد علني بعدما تعرّضوا للنصب والاحتيال، من صاحب شركة خاصة في بناء وبيع شقق التمليك.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن موظفاً من مكتب تثمين كان يقوم بتصوير البناية، ويسأل عن مكوناتها وتفاصيلها لعرضها وبيعها في المزاد العلني، مشيرة إلى أن المالك عليه مطالبات مالية ما دفع المتضررين إلى التصدي له.
من جانبهم قال المتضررون، إنهم سددوا مبالغ مقدمة لصاحب الشركة الذي كان يقوم ببناء عمائر من خلال مساهمات الراغبين في تملك الشقق، على أن يتم استلام المتبقى بعد الانتهاء من البناء.
وأوضحوا أنهم وقّعوا عقوداً رسمية مقابل أن يتولى المالك مهمة الإفراغ بالمحكمة إلا أنه ماطلهم مدة خمس سنوات وبعدها هرب إلى خارج البلاد.
وبناءً على ما تقدم أصدرت محكمة التنفيذ حكماً لصالح المجني عليهم، وقررت إبطال الرهن على المبنى المُباع كشقق تمليك للمواطنين، مبينة أن الرهن حدث بعد 3 سنوات من بيع الشقق للملاك.