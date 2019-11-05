الأمير الوليد بن طلال يستقبل لاعبي نادي طبرجل ويدعمهم بمبلغ 300 ألف ريال

استقبل الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، أعضاء مجلس إدارة نادي طبرجل الرياضي التابع لمنطقة الجوف برئاسة محمد الشراري ولاعبي الفريق، وذلك بمقر الشركة أمس (الإثنين).
وبحث الأمير الوليد مع أعضاء مجلس الإدارة أوضاع النادي وإنجازاته المختلفة، مؤكداً ضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتطوير الأندية في المملكة وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب، لصقل مهاراتهم الرياضية واستثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة.
وأظهر تقرير عرضه برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، لحظة استقبال الأمير الوليد أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي النادي، وتقديمه مبلغ 300 ألف ريال مكافأة للاعبين ودعماً لخزينة النادي ليتمكن من تحقيق أهدافه المرجوة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قدم رئيس نادي طبرجل محمد الشراري، شكره، للأمير الوليد بن طلال على دعمه المادي والمعنوي، وتشجيعه المتواصل للأندية والاتحادات الرياضية في المملكة.
صاحب السمو الملكي الأمير “الوليد بن طلال” يستقبل أعضاء ومجلس إدارة ولاعبي نادي “طبرجل” الرياضي ويقدم لهم مكافأة مالية بلغت 300 ألف ريال كدعم مالي للفريق في إطار دعمه المستمر للأندية الرياضية بالمملكة#كورة_روتانا pic.twitter.com/O90EspYXIo
— برنامج كورة (@korarotana) November 4, 2019