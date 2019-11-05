بالفيديو.. كان في برشلونة وتشيلسي.. كل ما تريد أن تعرفه عن مدرب الاتحاد الجديد

أعلن نادي الاتحاد أمس (الإثنين) عن التعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات، لتولّي منصب المدير النفي للفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
تين كات (64 عاماً) ، سبق له العمل كمساعد مدرب في نادي برشلونة الإسباني مع مواطنه فرانك ريكارد ما بين عامي 2003 و2006، قبل أن يقود فريق أياكس أمستردام لمدة موسم واحد ويتوج معه بلقبي كأس هولندا والدوري الهولندي.
كما عمل مساعداً لمدرب تشيلسي الإنجليزي موسم 2007- 2008، قبل أن يصبح مديراً فنياً لنادي باناثينايكوس اليوناني، لمدة موسم واحد. وفق “أخبار 24”.
بدايته في الملاعب العربية كانت من خلال الأهلي الإماراتي لكنها لم تكن تجربة ناجحة؛ حيث غادر منصبه بعد شهر، لكن التجربة الأنجح كانت مع الجزيرة الإماراتي الذي فاز معه بلقبي الدوري والكأس المحليين، بالإضافة لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية.
تولّى كذلك تدريب فريق الوحدة الإماراتي لمدة 6 أشهر، وتولى أيضاً تدريب فريق أم صلال القطري ونادي بودابست المجري.
تين كات من الألف إلى الياء.. كل ما تريد معرفته عن مدرب الاتحاد الجديد#صدى_الملاعب #mbc1 pic.twitter.com/cFswERYkiC
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 4, 2019