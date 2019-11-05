دراسة تكشف وجود علاقة بين الإصـابة بالسرطان وحالة الأوعية الدمـوية

توصل عدد من العلماء من خلال دراسة إلى وجود علاقة بين حالة الأوعية الدمـوية والإصـابة بمرض السرطان، مبينين أن وجود اختلال وظيفي في البطانة الغشائية للأوعية الدمـوية الدقيقة، يشير إلى خطر تطور الإصـابة بأمراض القلب والأوعية الدمـوية.
وأوضح العلماء وفقاً لمجلة “يوروبيان جورنال”، أن الاختلال الوظيفي لطبقة الخلايا المغطية لجدار الأوعية الدمـوية الداخلي، يجعلها متوترة وأكثر هشاشة؛ بسبب ارتفاع ضغط الـدم ومستوى الكوليسترول والسمنة والسكري.
وأشاروا إلى أن هذا التغير في الغشاء الداخلي يشمل شرايين القلب الدقيقة، ما يؤدي لضعف قدرتها على التوسع ويحدّ من تدفق الـدم المشبع بالأوكسجين، ويمكن أن يكون هذا الاختلال الوظيفي إشارة لإصـابة الشخص بالسرطان. وفق “أخبار 24”.