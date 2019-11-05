نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. رأي الشارع الرياضي في تشفير الدوري السعودي
05/11/2019   8:33 ص

شاهد.. رأي الشارع الرياضي في تشفير الدوري السعودي

+ = -
911

عبّر مواطنون عن رأيهم حول القرار الذي تدرسه رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي تقريرٍ تليفزيوني نشرته قناة “الإخبارية” اليوم الإثنين، استطلعت القناة رأي عددٍ من المواطنين حول تشفير الدوري السعودي، حيث أبدوا استنكارهم للفكرة.

وقال أحد المواطنين: “ضد القرار، فولي العهد جعلها مفتوحة للجميع، أما إذا كان الإجراء له جوانب استثمارية يذهب عائدها في تحسين الأداء الإعلامي فلا بأس”. وفق “أخبار 24”.

وقال آخر: “إذا تم تشفير الدوري سيقل عدد المشاهدات والمتابعين، لأن هناك من لا يستطيع تحمل نفقات شراء باقات القنوات المشفرة والدوري هو المتعة الوحيدة لهم”.

شاهد.. رأي الشارع الرياضي في تشفير الدوري السعودي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885072135.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.