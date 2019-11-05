شاهد.. رأي الشارع الرياضي في تشفير الدوري السعودي

عبّر مواطنون عن رأيهم حول القرار الذي تدرسه رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي تقريرٍ تليفزيوني نشرته قناة “الإخبارية” اليوم الإثنين، استطلعت القناة رأي عددٍ من المواطنين حول تشفير الدوري السعودي، حيث أبدوا استنكارهم للفكرة.
وقال أحد المواطنين: “ضد القرار، فولي العهد جعلها مفتوحة للجميع، أما إذا كان الإجراء له جوانب استثمارية يذهب عائدها في تحسين الأداء الإعلامي فلا بأس”. وفق “أخبار 24”.
وقال آخر: “إذا تم تشفير الدوري سيقل عدد المشاهدات والمتابعين، لأن هناك من لا يستطيع تحمل نفقات شراء باقات القنوات المشفرة والدوري هو المتعة الوحيدة لهم”.
#الإخبارية تستطلع آراء الشارع الرياضي حول #تشفير_الدوري_السعودي . pic.twitter.com/tuv35u1KsX
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) ٤ نوفمبر ٢٠١٩