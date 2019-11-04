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اخبار رياضية > بالصور.. #شباب_الشعلة يفوز علي “الكوكب” بهدفين دون رد
04/11/2019   10:32 م

بالصور.. #شباب_الشعلة يفوز علي “الكوكب” بهدفين دون رد

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انتهي لقاء فريق شباب الشعلة وشباب الكوكب بفوز الشعلة بهدفين دون رد ، سجل أهداف الشعلة اللاعب فيصل والبي واللاعب بندر الصعوب.

 

بالصور.. #شباب_الشعلة يفوز علي “الكوكب” بهدفين دون رد

اخبار رياضية
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