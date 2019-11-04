الهريفي يعلّق على أنباء تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 4 لاعبين

أثنى لاعب النصر السابق فهد الهريفي اليوم الإثنين، على الأنباء التي جرى تداولها عن عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص عدد المحترفين الأجانب في الدوري إلى 4 لاعبين اعتباراً من الموسم المقبل.
وعلّق الهريفي بأن قرار الاتحاد يعمل على تقليل المصاريف ويشكّل خدمة للمنتخبات الوطنية، معبّراً عن رغبته في دفع الهيئة لقيمة الشرط الجزائي للاعبين الذين لا ترغب بهم الأندية.
وفي تغريدةٍ له بـ “تويتر”، كتب الهريفي: “لو يكملونها بمعاقبة الأندية، يحق لكل نادي مدرب فقط في كل سنتين، عشان يحسنون الاختيار للفكر الإداري، بس المشكلة اتحادنا يبيله فكر”. وفق “أخبار 24”.