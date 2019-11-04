المريسل يتوقع نتيجة مباراة ” الهلال وأوراوا” في النهائي الآسيوي!

توقع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل نتيجة مباراة “الهلال وأوراوا” في لقاء ذهاب نهائي أبطال آسيا التي تقام في الرياض يوم التاسع من الشهر الجاري.
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر ” أوراوا وضعه الفني أسوأ من السيئ ،فريق لازم يلعب مباراة في الدوري الياباني بكرة و مهدد بالهبوط ، فريق أرقامه سيئة هالموسم، فريق يتميز بالدفاع ويغيب عنه أفضل عنصريين (الحارس ، المحور) في لقاء الذهاب بالرياض ،حسب كل هذه المعطيات و قوة الهلال الهجومية الهلال يفوز خمسة. وفق “المرصد”.
وأضاف ” متى أنا كمهتم لفوز الهلال أخاف ؟! ، إذا الهلال فاز بفارق هدف واحد بس في الرياض”.
وأكمل قائلاً” لكن المنطق يقول أن الهلال بيفوز أقل شي و لو كان في أسوأ مستوياته بفارق ثلاثة طبعاً بعد غياب الحارس و المحور أتوقع الهلال يفوز بفارق خمسة في الرياض و يحسمها من لقاء الذهاب”.