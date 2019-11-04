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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير العمل يلتقي معلّمه في المرحلة الجامعية مصادفة ويعانقه بحرارة
04/11/2019   10:23 م

بالفيديو.. وزير العمل يلتقي معلّمه في المرحلة الجامعية مصادفة ويعانقه بحرارة

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احتفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بأحد أساتذته الذي كان يدرسه في المرحلة الجامعية، عندما التقى به اليوم بعد مرور سنوات طويلة على آخر لقاء بينهما.

وعانق الوزير الراجحي معلمه بحرارة قائلاً له: “مشتاقين لك يا دكتور ومقصرين معكم”، فيما بادله المعلم كلمات الود والترحيب.

جاء ذلك خلال زيارة الراجحي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم الإثنين، والتي دشن خلالها المرحلة الثانية من مشروع تطوير المعايير الوظيفية للقطاع غير الربحي وتأهيل العاملين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الوزير إن الوزارة والجامعة تستهدفان خلال هذه المرحلة تدريب ما يقارب 15 ألف موظف في كافة البرامج في ثلاث مدن رئيسة، هي الدمام والرياض وجدة. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن الوزير أحمد الراجحي حاصل على بكالوريوس هندسة نظم (هندسة صناعية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

بالفيديو.. وزير العمل يلتقي معلّمه في المرحلة الجامعية مصادفة ويعانقه بحرارة

أخبار محلية
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