“هيئة الرياضة” تستدعي عضو النصر السابق آل مغني للتحقيق معه في التصريحات التي أثارت جدلاً

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وجه باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك.
وكان العضو الذهبي السابق بنادي النصر سعد آل مغني الذي أسقطت الإدارة عضويته، كشف عن امتلاكه سراً لو أفصح عنه سيتم خصم 3 نقاط من الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكداً أنه لن يفشيه أبداً. وفق “أخبار 24”.