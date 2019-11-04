أعلن نادي الاتحاد عن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وأوضح النادي أن مراسم التوقيع مع المدرب الهولندي تمت في منزل أنمار الحائلي، بحضور نائب الرئيس المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.
وأكد الحائلي بأن التعاقد مع المدرب تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا، بعد أن عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفق “أخبار 24”.