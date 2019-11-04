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أخبار محلية > العمل والتنمية: القبض على الأب السوري معنف طفله ذا السبع سنوات تمهيداً لإحالته للنيابة العامة
04/11/2019   10:15 م

العمل والتنمية: القبض على الأب السوري معنف طفله ذا السبع سنوات تمهيداً لإحالته للنيابة العامة

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أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن التنسيق بين الوزارة والأجهزة الأمنية ساعدهم على التوصل لمسكن الطفل السوري المعنَّف، وألقت القبض على والده الذي قام بتعنيفه.

وأوضح وفقاً لـ”العربية نت” أن الطفل نُقل للمستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته، فيما سيُحال المعنِّف للنيابة العامة.

وكان الطفل (7 أعوام) ظهر في مقطع فيديو متداول، وآثار الضرب على عينه وجبهته، وتحدث عن تعرضه للتعنيف والإيذاء من قبل والده.

وكانت النيابة العامة وجّهت بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق الأب بعد تداول مقطع الفيديو.

العمل والتنمية: القبض على الأب السوري معنف طفله ذا السبع سنوات تمهيداً لإحالته للنيابة العامة

أخبار محلية
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