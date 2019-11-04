تمكنت الجهات المعنية بمنطقة حائل، من الوصول إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بضرب وتعنيف طفلتين في حقيبة سيارة أمام إحدى المدارس.
وأظهر المقطع الذي جرى تداوله أمس في هاشتاق “أب يعنف طفلتين بحائل”، الرجل يقف عند الباب الخلفي لسيارته، ويقوم بضرب وتعنيف إحدى ابنتيه التي كانت تجلس في الجزء الخلفي للسيارة المتوقفة بجوار المدرسة.
بدوره، أكد مركز بلاغات العنف الأسري في رده على تساؤلات المغردين حول الواقعة، أنه تم اتخاذ اللازم حيالها، حيث أشارت مصادر إلى أن وحدة الحماية الاجتماعية بحائل تتقصى المقطع للتحقق من ملابساته.
وفق “أخبار 24”.