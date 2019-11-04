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أخبار محلية > بالفيديو والصور.. والدة معلم متوفى تواصل اهتمامه بطلابه وتوزع عليهم مبالغ تشجيعية
04/11/2019   5:47 م

بالفيديو والصور.. والدة معلم متوفى تواصل اهتمامه بطلابه وتوزع عليهم مبالغ تشجيعية

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بادرت والدة أحد المعلمين بتوزيع مبالغ مالية تشجيعية على طلاب ابنها المتوفى، تخليداً لذكراه ووفاءً للعلاقة التي كانت تربطه معهم ومواصلةً لاهتمامه بهم، حيث وافته المنية بعد أن اشترى هدايا بمبلغ 20 ألف ريال كان ينوي توزيعها على طلابه.

ونشرت مدرسة ابن خلدون بمحافظة الزلفي مقطع فيديو، يظهر الطلاب داخل الصف وهم يلوحون بالمبالغ التي وزعتها والدة معلمهم الراحل “سلطان التركي”، والفرحة تبدو على وجوههم.

يذكر أن التركي الذي كان يعمل بإحدى مدارس الزلفي في منطقة الرياض قبل وفاته العام الماضي، اشتهر بعلاقته الطيبة مع طلابه وتحفيزهم، وكان قد اشترى هدايا بمبلغ 20 ألف ريال ليوزعها على طلابه تحفيزاً وتشجيعاً لهم على المثابرة والاجتهاد والنجاح، إلا أنه توفي قبل أن يوزعها.

صورة

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. والدة معلم متوفى تواصل اهتمامه بطلابه وتوزع عليهم مبالغ تشجيعية

أخبار محلية
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