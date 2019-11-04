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أخبار المناطق > “مدير تعليم عسير” يوجّه جميع الإدارات بعدم إدخال أي مدرب لمدارس البنات إلا بعد موافقته شخصياً
04/11/2019   5:48 م

“مدير تعليم عسير” يوجّه جميع الإدارات بعدم إدخال أي مدرب لمدارس البنات إلا بعد موافقته شخصياً

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وجه مدير تعليم عسير سعد الجوني تعميماً إلى المساعدين وجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس والمعاهد بالمنطقة، بعدم إدخال أي مدرب إلا بعد موافقته شخصياً.

كما تضمن التعميم عدم إدخال عمال الصيانة إلا بعد خروج جميع منسوبات المدرسة، مستثنياً الحالات الطارئة، مع إبلاغ جهة الاختصاص بذلك، وحملهم المسؤولية عن حدوث أي مخالفات.

يأتي تعميم مدير التعليم بعد تداول مقطع فيديو لأحد قيادات التعليم وهو يقوم بزيارة لإحدى مدارس البنات بعسير في وقت الدوام الرسمي وبحضور عدد من المعلمات، ودخوله غرفة بها معلمات في وقت الدوام الرسمي.وفق “أخبار 24”.

“مدير تعليم عسير” يوجّه جميع الإدارات بعدم إدخال أي مدرب لمدارس البنات إلا بعد موافقته شخصياً

أخبار المناطق
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