محكمة مصرية تحدد الأربعاء المقبل موعداً للنطق بالحكم على سعودي بتهمة جلب المخدرات

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر المصرية جلسة يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم على متهم سعودي، وذلك لتورطه في جلب وحيازة هيروين وحشيش و”ماريجوانا” بمطار الغردقة.
وفي وقت سابق، قررت النيابة المصرية حبس المتهم (40 سنة)، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة، قادمًا من إحدى الدول الأوروبية، وبحوزته كميات من مخدر الهيروين والماريجوانا والحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، حاول تهريبها إلى داخل مصر.
وضُبط بحوزة المتهم طبقاً لصحف مصرية، قالب لمخدر الهيروين يزن كيلو جراما، بالإضافة إلى أقراص لعقار الإكستاسي المخدر، ولفافات الماريجوانا، وقطعة من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الإتجار. وفق “أخبار 24”.