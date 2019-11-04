‏”تعليم مكة” يوجه بحصر أوزان طلاب الابتدائي لحمياتهم من تشوهات ‏العمود الفقري

وجهت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، بحصر أوزان طلاب المدارس الابتدائية، بحيث لا يزيد وزن حقيبة الطالب على 10 إلى 15% من وزن الطالب، وذلك ضمن تطبيق مشروع ”حقيبتي المثالية”، وفقاً لصحيفة “مكة”
ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة في رسالة توعوية، أهمية الاختيار السليم لمواصفات الحقيبة المدرسية، والتي منها أن تحتوي على عدة جيوب للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، مشددة على أن يكون وزن الحقيبة على ظهر الطالب أقل من 10 % من وزن جسمه.
ودعت إلى ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو من آلام الظهر بشكل مستمر، للحد من مخاطر تشوهات العمود الفقري، محذرة من استخدام الحقائب ذات العجلات نظراً لأنها قد تسبب آلاماً في الظهر والكتف.