‏”الأمر بالمعروف” تُدرب أعضاءها على كيفية التعامل مع السياح

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، تنفيذ 4 برامج تدريبية لمائة عضو ميداني، في كيفية التعامل مع السائحين.
ويهدف البرنامج، الذي يُنفذ في إطار الشراكة القائمة بين هيئتي الأمر بالمعروف والسياحة والآثار، إلى توفير بيئة جاذبة للزائر عند وقوفه على معالم البلاد والآثار العريقة، مع التعرف على العادات والتقاليد العربية والإسلامية، معتمدًا على منهجية التأثير والحوار الهادف والتعامل الأمثل، لنقل الصورة الحقيقية للمملكة وساكنيها.
يشار إلى أن فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، نفذ الأسبوع الماضي نفس البرنامج التدريبي على عدد من منسوبي الهيئة بمحافظات الدمام والأحساء والجبيل وحفر الباطن. حسب “أخبار 24”.