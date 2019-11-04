نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ‏”الأمر بالمعروف” تُدرب أعضاءها على كيفية التعامل مع السياح
04/11/2019   5:44 م

‏”الأمر بالمعروف” تُدرب أعضاءها على كيفية التعامل مع السياح

+ = -
573

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ‏المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، تنفيذ 4 برامج تدريبية لمائة عضو ‏ميداني، في كيفية التعامل مع السائحين.‏

ويهدف البرنامج، الذي يُنفذ في إطار الشراكة القائمة بين هيئتي ‏الأمر بالمعروف والسياحة والآثار، إلى توفير بيئة جاذبة للزائر ‏عند وقوفه على معالم البلاد والآثار العريقة، مع التعرف على ‏العادات والتقاليد العربية والإسلامية، ‏معتمدًا على منهجية التأثير والحوار الهادف والتعامل ‏الأمثل، لنقل الصورة الحقيقية للمملكة وساكنيها.

يشار إلى أن فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، نفذ الأسبوع الماضي ‏نفس البرنامج التدريبي على عدد من منسوبي الهيئة بمحافظات ‏الدمام والأحساء والجبيل وحفر الباطن.‏ حسب “أخبار 24”.

‏”الأمر بالمعروف” تُدرب أعضاءها على كيفية التعامل مع السياح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885072051.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.