“الجوازات”: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال للوافد الذي عليه “بلاغ هروب”

شددت المديرية العامة للجوازات على أن كل وافد يُضبط وعليه بلاغ هروب ستُطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وأوضحت أن هذه العقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع الترحيل والمنع من دخول المملكة بصفة نهائية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر”، وإنما يتحتم عليه مراجعة إدارة الوافدين خلال (15) يوماً فقط من تقديم البلاغ. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الجوازات جددت التحذير من نقل أو تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، مؤكدةً أن مَن يقوم بذلك يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافداً.