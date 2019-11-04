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أخبار محلية > “العدل” تدعو المتقدمات لوظيفة “كاتبة عدل” للمقابلات الشخصية
04/11/2019   1:26 م

“العدل” تدعو المتقدمات لوظيفة “كاتبة عدل” للمقابلات الشخصية

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دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية، المعلن عنها سابقاً، لوظائف كتاب العدل بالمرتبة السابعة (نساء)، للدخول إلى موقع الوزارة والاستفسار عن النتائج.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من (27 ذي القعدة – 5 ذي الحجة 1440هـ)، بدءًا من السبت المقبل 12 ربيع الأول 1441 هـ، حسب المواعيد المحددة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

وأكدت الوزارة على المتقدمات أهمية الدخول إلى بوابتها الإلكترونية، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة. وفق “أخبار 24”.

“العدل” تدعو المتقدمات لوظيفة “كاتبة عدل” للمقابلات الشخصية

أخبار محلية
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