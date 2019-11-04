منع “الكمباوندات” من ممارسة الأنشطة التجارية وإلزامها بالتراخيص لإقامة الفعاليات

وجهت غرفة جدة، جميع ملاك ومشغلي المجمعات السكنية “الكمباوندات”، بتطبيق كافة أحكام النظام المتعلقة بإدارة وتشغيل المجمعات السكنية، فيما يتصل بتوثيق العقود عبر نظام “إيجار”، وما يتعلق بالأمن والسلامة، والعمالة والوافدة، والأنشطة التجارية المصاحبة.
توجيه غرفة جدة جاء في تعميم لملاك ومشغلي المجمعات السكنية، تنفيذاً لتوجيه وزارة التجارة والاستثمار، الذي تضمن ضرورة الالتزام بتوثيق عقود الإيجار عبر شبكة “إيجار”، ومنع المجمعات السكنية داخل الأحياء من ممارسة أي أنشطة تجارية مثل (المطاعم، والمقاهي، والأندية، والبقالات).
وأكد التعميم، أن الجهات المعنية ستنفذ حملات أمنية وتفتيشية شاملة على المجمعات السكنية، وستغلق جميع المنشآت والأنشطة التجارية والترفيهية المخالفة إلا بترخيص من الأمانة والبلدية، مشدداً على ضرورة الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة لإقامة الفعاليات والأنشطة داخل المجمعات السكنية. وفق “أخبار 24”.
كما تضمن إلزام الملاك والمشغلين بتعيين مدير سعودي ومسؤول أمن سعودي للمجمع، ومنح الملاك والمشغلين إمكانية التعاقد مع رجال الأمن المتعاقدين، بالإضافة لإلزامهم بالتعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسة المدنية لتأمين الحراسة اللازمة.