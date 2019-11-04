الرئيس العام لشؤون الحرمين يصدر عدداً من القرارات بوكالة المسجد النبوي

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتغيير مسمى إدارة المراسم والتشريفات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى الإدارة العامة للمراسم والتشريفات ترتبط بمكتب معالي الرئيس العام بالوكالة، وتعيين سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالكريم الحنيني مديرًا لها.
كما أصدر معاليه قراراً بإنشاء إدارة بمسمى مركز الخدمة الشامل وإدارة بمسمى إدارة الاستقبال.
وترتبط بالإدارة العامة للمراسم والتشريفات الإدارات التالية: إدارة الخدمات والمناسبات، وإدارة خدمات المستفيدين، ومركز الخدمة الشامل، وإدارة الاستقبال. وفق “أخبار 24”.
كما تم تكليف الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإعداد بيان بالأهداف والمهام المناطة بالإدارة العامة والإدارات المرتبطة بها خلال شهر من تاريخ اليوم.