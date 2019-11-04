في عملية معقدة تستغرق 15 ساعة .. فصل التوأم السيامي الليبي ‏‏14 نوفمبر ‏

أكدت مصادر طبية أن فريق فصل عمليات التوائم السيامية، قرر فصل السيامي الليبي (أحمد ومحمد الجميني)، يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، في عملية تستغرق نحو 15 ساعة، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.
وأشارت المصادر، وفقًا لـ”الرياض” إلى أن الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، أتم استعداده لخوض العملية رقم (48) في برنامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم، بمشاركة نحو 60 كادرًا طبيًا.
ووصل التوأمان (أحمد ومحمد) إلى المملكة في أكتوبر الماضي، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
والتوأمان ولدا بمدينة طرابلس بتاريخ 24 / 6 / 2019م، ويلتصقان بأسفل الصدر والبطن والحوض، ويشتركان في أسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشتركان في حوض واحد.
ولكل منهما طرف سفلي واحد، وطرف سفلي ثالث مشترك ومشوه بينهما، ووُلدا دون فتحة شرج، ما استدعى الفريق الطبي في ليبيا إلى إجراء عملية لفتحة إخراج مؤقتة.