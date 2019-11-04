بالفيديو.. “السومة” يكشف تفاصيل واقعة رميه القميص في مباراة الهلال وسبب غضبه من “برانكو”

روى اللاعب السوري عمر السومة تفاصيل واقعة رميه قميص الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وسبب غضبه من مدرب الفريق السابق برانكو إيفانكوفيتش.
وقال السومة في لقاء مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إن علاقته بالمدرب السابق كانت جيدة جداً، ولم يكن هناك أي نوع من التوتر، غير أنه وزملاءه كانوا يرون أن مصلحة الفريق تقتضي قدوم مدرب آخر.
وأضاف أن غضبه في تلك الواقعة كان بسبب خلاف فني حول إدارة المباراة، حيث كان الجميع يحرص على تقديم أفضل مستوى للتأهل بعد تفوق الهلال ذهاباً برباعية، وكان الخلاف حول رغبة المدرب في اللعب بارتكاز واحد. وفق “أخبار 24”.
وأوضح السومة أنه قال للمدرب إنه ليس لديه مانع أن يجلس على مقاعد البدلاء إن كان في حيرة عمن يدفع به في المباراة، فالأهم هو مصلحة الفريق.
وبيَّن أنه بعد تفوق الأهلي بهدف في الشوط الأول انتظر أن يدفع به المدرب للمساهمة في إحراز المزيد من الأهداف لكنه لم يفعل ما تسبب في غضبه، خاصة أن لاعبي الأهلي كانوا يراهنون على تلك البطولة.
الجزء الأول من اللقاء الصريح لعمر السومة نجم الأهلي مع #صدى_الملاعب
يكشف فيه سبب حبه لجروس وأسرار رمي القميص مع برانكو #mbc1@omaralsomah pic.twitter.com/stFKDFmh58
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 3, 2019