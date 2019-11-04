بلايلي معتذراً للأهلاويين: كنت غاضباً من مستواي

قدم الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق الأهلي، اعتذاره للأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم، ولكريستيان غروس، مدرب الفريق، ولزملائه اللاعبين، بعد ردة فعله عقب استبداله في مباراة الديربي أمام الاتحاد، الخميس الماضي.
كان بلايلي قد ركل زجاجة الماء البلاستيكية من على خط الملعب أمام المدرب، في إشارة لعدم رضاه عن التغيير، وهي المرة الثانية التي يتصرف بها اللاعب على هذا النحو، بعد أن فعلها سابقاً مع المدرب الوطني «المؤقت» صالح المحمدي. وانتقد عدد كبير من الأهلاويين المستويات الفنية التي قدمها اللاعب منذ التحاقه بالفريق، حيث لم يظهر بالأداء المأمول من قبل عشاق النادي، رغم الآمال المعقودة عليه بعد التعاقد معه مطلع الموسم الرياضي الحالي لتحقيق الإضافة الفنية المطلوبة مع بقية زملائه اللاعبين، عقب ظهوره اللافت مع منتخب بلاده الجزائر، الحائز على لقب البطولة الأفريقية الأخيرة، في مصر.
وأوضح لاعب الأهلي أن غضبه لم يكن بسبب استبداله، بقدر غضبه من عدم تقديم الأداء المنتظر منه في المباراة، إلى جانب حرصه الكبير على لعب دقائق أكثر، خصوصاً أن المباراة مباراة ديربي، وجميع اللاعبين حريصون على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية، مؤكداً لمسؤولي النادي خلال الاجتماع به في الساعات الماضية امتثاله الكامل لقرارات الجهاز الفني، واحترامه لها.
وكان غروس، مدرب الأهلي، قد أبدى تفهمه لحماس اللاعب، وقبل اعتذاره، مؤكداً أنه من العناصر المهمة للفريق، بجانب بقية زملائه اللاعبين في الفريق الذين سيعتمد عليهم خلال المباريات المقبلة، وأن الجميع يسعون لهدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات وحصد النتائج الجيدة في كل منافسات الموسم الرياضي الحالي.
ومن جهة ثانية، ألغت الاستدعاءات الدولية للاعبي الأهلي، خلال فترة التوقف المقبلة للمنافسات المحلية التي تستمر لمدة أسبوعين، مخططات الجهاز الفني للفريق، بقيادة غروس، الذي كان يأمل في إقامة معسكر إعدادي قصير خارجي، واختار مدينة دبي الإماراتية لاحتضانه، مع إقامة مباراتين تجريبيتين خلال فترة المعسكر، حيث سيصل عدد الغياب إلى 16 لاعباً دفعة واحدة من قائمة اللاعبين الـ(30) المسجلين في قائمة الفريق الأول، بين لاعبين محليين لانضمامهم إلى المنتخب السعودي الأول، بجانب اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب السعودي الأولمبي، المختارين من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة نفسها، بالإضافة للاستدعاءات الدولية للاعبين الأجانب في صفوف الفريق إلى منتخبات بلادهم ضمن أيام الفيفا، ولن يتبقى سوى 14 لاعباً فقط من قائمة الفريق الأول في التدريبات.
وينتظر أن يكتفي الجهاز الفني لفريق الأهلي بالتدريبات اليومية على ملعب الأمير محمد الفيصل، بمقر النادي، مع الاتجاه لخوض مباراة تجريبية واحدة خلال الفترة نفسها، بعد أن تمت مخاطبة مسؤولي نادي الفيحاء لمواجهته ودياً على ملعب النادي في جدة، وفي انتظار موافقة مدربه لاعتماده رسمياً. وفق “الشرق الأوسط”.
ومن جهة ثانية، أخفى مدرب الأهلي بشكل كبير توجهه النهائي حول المشاركة بالقائمة الأساسية أو الاستعانة بعدد من العناصر البديلة في لقاء غد (الثلاثاء) أمام الجندل، ضمن مواجهات دور الـ64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من خلال الحصة التدريبية الرئيسية التي أجراها للاعبين، أمس (الأحد)، بعيداً عن وسائل الإعلام والجماهير، بعد أن تم إغلاقها تحضيراً للقاء، حيث فضل كريستيان غروس إجراء عدد من التدريبات الفنية، مع تركيزه الكبير على تصحيح الأخطاء التي وقعت في الجولتين الماضيتين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإجراء مناورة مصغرة على جزء من الملعب.
وينتظر أن يعتمد مدرب فريق الأهلي الدخول بالقائمة الأساسية المعروفة في مواجهة الجندل التي ستقام غداً على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مع إجراء بعض التغيرات الطفيفة بإراحة عدد محدود من الأسماء الأساسية، ومنح الفرصة لمشاهدة مستويات باقي اللاعبين في أجواء مباراة رسمية.