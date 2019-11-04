أنهى لقاء على مائدة العشاء بمنزل المشرف العام على الكرة بنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي، الخلاف الذي حدث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أبها، بين ثنائي الفريق، المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين أمرابط.
عُقد اللقاء بحضور رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وانتهى بإنهاء المشكلة وطي الخلاف بين اللاعبين بالكامل.
وكانت مباراة النصر أمام أبها، شهدت خلافاً بين الثنائي حمدالله وأمرابط، حول تنفيذ ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الفريق، حيث رفض حمدالله طلب أمرابط تنفيذها وسددها هو وسجل منها هدفه السادس في الدوري، الأمر الذي أغضب أمرابط، فيما اعتبر مدرب الفريق روي فيتوريا أن ما حدث بين اللاعبين داخل الميدان حماساً زائداً فقط.
وعلى صعيد الاستعدادات، أصر المدير الفني لنادي النصر فيتوريا على مواصلة اللاعبين التدريبات دون منحهم راحة عقب مباراة أبها، وذلك استعداداً لمباراة الفريق المؤجلة أمام الفيصلي، والمقررة الأربعاء المقبل باستاد الأمير فيصل بن فهد في الملز.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا أساسيين في مباراة أبها تدريبات لياقية خفيفة، ثم اتجهوا إلى غرف الجاكوزي والساونا، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات تكتيكية تحت إشراف فيتوريا اختتمت بمناورة على منتصف المعلب، بينما واصل لاعب الفريق عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي.
وفق “أخبار 24”.