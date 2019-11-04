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اخبار رياضية > النصر يستعد لمواجهة الفيصلي بتدريبات تكتيكية
04/11/2019   1:17 م

النصر يستعد لمواجهة الفيصلي بتدريبات تكتيكية

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بدأ الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته الميدانية، استعدادًا لملاقاة الفيصلي، يوم الأربعاء المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت تدريبات الفريق اليوم في الصالة المغلقة، عقب ذلك أخضع المدير الفني روي فيتوريا اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الفريق أمام أبها لتدريبات الجري حول الملعب، وبعدها لغرف الجاكوزي والساونا.

فيما ركز فيتوريا مع المجموعة الغير مشاركة بشكل أساسي على تدريبات اللياقة البدنية، كما طبق عددًا من الجوانب التكتيكية، ومناورة على منتصف مساحة الملعب. وفق “أخبار 24”.

النصر يستعد لمواجهة الفيصلي بتدريبات تكتيكية

اخبار رياضية
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