نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. صحي اليمامة يشارك بفعاليات مكافحة السكري بمؤسسة التقاعد بالرياض
04/11/2019   1:15 م

بالصور.. صحي اليمامة يشارك بفعاليات مكافحة السكري بمؤسسة التقاعد بالرياض

+ = -
651

أقام مركز صحي اليمامه بالخرج بقيادة الدكتوره عبير ناصر الحناكي ومشرفة التوعيه الصحيه الممرضه شمسه العامري فعاليات اليوم العالمي لمكافحة داء السكري للعام ٢٠١٩م تحت شعار ” احم عائلتك ” ، وذلك بالمؤسسة العامه للتقاعد بمدينة الرياض.

اشتمل المعرض عددا من اللوحات التوجيهية التثقيفية وعددا من الاهداءات الصحية والاطعمة التي تضر مريض السكر والاخرى الصحية .

ويعتبر (مركز صحي اليمامة) من أميز المراكز الصحية النشطة بالمحافظة والمشاركة في أغلب أول كل الفعاليات التوعوية داخل وخارج المحافظة منذ تولي المركز إدارة الدكتورة عبير الحناكي له .

بالصور.. صحي اليمامة يشارك بفعاليات مكافحة السكري بمؤسسة التقاعد بالرياض

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071986.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.