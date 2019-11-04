بالصور.. صحي اليمامة يشارك بفعاليات مكافحة السكري بمؤسسة التقاعد بالرياض

أقام مركز صحي اليمامه بالخرج بقيادة الدكتوره عبير ناصر الحناكي ومشرفة التوعيه الصحيه الممرضه شمسه العامري فعاليات اليوم العالمي لمكافحة داء السكري للعام ٢٠١٩م تحت شعار ” احم عائلتك ” ، وذلك بالمؤسسة العامه للتقاعد بمدينة الرياض.
اشتمل المعرض عددا من اللوحات التوجيهية التثقيفية وعددا من الاهداءات الصحية والاطعمة التي تضر مريض السكر والاخرى الصحية .
ويعتبر (مركز صحي اليمامة) من أميز المراكز الصحية النشطة بالمحافظة والمشاركة في أغلب أول كل الفعاليات التوعوية داخل وخارج المحافظة منذ تولي المركز إدارة الدكتورة عبير الحناكي له .