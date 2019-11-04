نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > جوميز: حسم النهائي الآسيوي في اليابان
04/11/2019   1:17 م

جوميز: حسم النهائي الآسيوي في اليابان

+ = -
638

يرى الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول على أن حسم لقب بطولة دوري أبطال آسيا التي ينافس عليها فريقه فريق أوراوا الياباني سيكون في مواجهة الإياب بملعب سايتاما، وقال:في مواجهتي الذهاب والإياب تفاصيل مرتبطة بحظوظ كل فريق لكن دون شك الحسم سيكون هناك.

جاء ذلك خلال حديث الهداف الفرنسي لوسائل الإعلام بعد نهاية مواجهة الهلال وعرعر، الأحد، مضيفاً: جمهورنا وقف معنا منذ بداية البطولة، أتمنى تحقيق البطولة وتقديمها كهدية لهم، لقد ‏حان الوقت لجلب البطولة بعد ثالث وصول في 6 سنوات، أتمنى أن نحقق اللقب للنادي وللسعودية ككل.

يشار إلى أن لوشيسكو مدرب الهلال أبقى قوميز احتياطياً في المباراتين الأخيرتين، تجنبًا لإرهاقه قبل خوض ذهاب نهائي الأبطال السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وفق “الرياضية..

جوميز: حسم النهائي الآسيوي في اليابان

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071985.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.