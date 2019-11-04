جوميز: حسم النهائي الآسيوي في اليابان

يرى الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول على أن حسم لقب بطولة دوري أبطال آسيا التي ينافس عليها فريقه فريق أوراوا الياباني سيكون في مواجهة الإياب بملعب سايتاما، وقال:في مواجهتي الذهاب والإياب تفاصيل مرتبطة بحظوظ كل فريق لكن دون شك الحسم سيكون هناك.
جاء ذلك خلال حديث الهداف الفرنسي لوسائل الإعلام بعد نهاية مواجهة الهلال وعرعر، الأحد، مضيفاً: جمهورنا وقف معنا منذ بداية البطولة، أتمنى تحقيق البطولة وتقديمها كهدية لهم، لقد حان الوقت لجلب البطولة بعد ثالث وصول في 6 سنوات، أتمنى أن نحقق اللقب للنادي وللسعودية ككل.
يشار إلى أن لوشيسكو مدرب الهلال أبقى قوميز احتياطياً في المباراتين الأخيرتين، تجنبًا لإرهاقه قبل خوض ذهاب نهائي الأبطال السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وفق “الرياضية..