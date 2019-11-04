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اخبار رياضية > مصادر تروي كواليس قرار حسين عبدالغني بالاعتزال.. ومباراة “الجندل” لن تكون الأخيرة
04/11/2019   8:29 ص

مصادر تروي كواليس قرار حسين عبدالغني بالاعتزال.. ومباراة “الجندل” لن تكون الأخيرة

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روت مصادر كواليس القرار الذي اتخذه قائد فريق الأهلي حسين عبدالغني باعتزال كرة القدم بعد مسيرة امتدت لـ 25 عاماً في ملاعب كرة القدم، قضاها بين عدة أندية أبرزها الأهلي والنصر.

وقالت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، إن اللاعب اجتمع مع المشرف العام على الكرة بالأهلي الأمير منصور بن مشعل، وتم خلاله مناقشة مستقبله مع النادي خاصة مع تقدمه في السن وتوفر بدائل في مركز الظهير الأيسر.

وأضافت أنه جرى الاتفاق مع حسين (42 عاماً) على إنهاء مسيرته وأن تكون وداعيته بقميص الأهلي في مباراة جماهيرية بملعب الجوهرة، مشيرة إلى أن الأمير منصور رفض فكرة أن تكون مباراة الأهلي والجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين هي المباراة الوداعية لقائد الفريق.

مصادر تروي كواليس قرار حسين عبدالغني بالاعتزال.. ومباراة “الجندل” لن تكون الأخيرة

اخبار رياضية
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