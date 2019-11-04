بالفيديو.. مواطنون يعبرون عن رأيهم في إغلاق المحلات وقت الصلاة.. فماذا قالوا؟

رصد تقرير آراء عدد من المواطنين السعوديين حول مسألة إغلاق المحلات وقت الصلاة، حيث تنوعت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض.
ورأى مواطنون وفقاً لتقرير أذاعه برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، أن من الأفضل إغلاق المحلات وقت الصلاة، مبينين أن من حق العاملين بالمحل أداء الصلاة والحصول على قسط من الراحة.
وعبر آخرون عن رفضهم لفكرة إغلاق المحلات وقت الصلاة فقد يحتاج الشخص لشراء أمر ضروري ويعيقه عن ذلك إغلاق المحلات، فيما أشار البعض إلى إمكانية السماح لبعض المحلات في الأنشطة الضرورية أو الطارئة بعدم الإغلاق وقت الصلاة كمحطات البنزين والصيدليات. وفق “أخبار 24”.
#فيديو#اتجاهات يرصد رأي الشارع السعودي في موضوع #إغلاق_المحلات_وقت_الصلاة بين مؤيد ومعارض..#خليجية pic.twitter.com/30cdOqc7UE
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 3, 2019